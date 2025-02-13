Патрик Беверли покинул «Хапоэль Тель-Авив»
«Хапоэль Тель-Авив» расстался с Патриком Беверли.
Американский защитник покинул израильский клуб после того, как стороны достигли соглашения о расторжении контракта.
Ранее у Берверли возникли разногласия с главным тренером Димитрисом Итудисом, из-за чего команда отстранила игрока за насмешки над тренером в социальных сетях. После инцидента Беверли не сыграл ни одного матча.
Беверли вернулся в Европу впервые с 2012 года, и провел успешный сезон, набирая в среднем 10,7 очка, 4,1 подбора и 4,6 передача в Еврокубке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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