Патрик Беверли покинул «Хапоэль Тель-Авив»

«Хапоэль Тель-Авив» расстался с Патриком Беверли.

Американский защитник покинул израильский клуб после того, как стороны достигли соглашения о расторжении контракта.

Ранее у Берверли возникли разногласия с главным тренером Димитрисом Итудисом , из-за чего команда отстранила игрока за насмешки над тренером в социальных сетях. После инцидента Беверли не сыграл ни одного матча.

Беверли вернулся в Европу впервые с 2012 года, и провел успешный сезон, набирая в среднем 10,7 очка, 4,1 подбора и 4,6 передача в Еврокубке.