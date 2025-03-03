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Мэк Маккланг сломал большой палец правой руки, но будет продолжать выступление в G-лиге

Мэк Маккланг будет играть с травмой.

Трехкратный чемпион конкурса данков выступает за фарм-клуб «Орландо», имея двусторонний контракт с основной командой. Маккланг набирает 21,1 очко в среднем в лиге развития.

Защитник сломал большой палец правой руки в воскресенье, но собирается продолжать выступление с травмой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
Мэк Маккланг
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