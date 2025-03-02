Джейлену Саггсу предстоит операция на колене

Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок.

Защитник «Орландо » перенесет артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене.

Игрок выбыл из строя на неопределенный срок. Ожидается, что он полностью восстановится.

Средние показатели Саггса в этом сезоне – 16,2 очка и 4,0 подбора за матч.