Джейлену Саггсу предстоит операция на колене
Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок.
Защитник «Орландо» перенесет артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене.
Игрок выбыл из строя на неопределенный срок. Ожидается, что он полностью восстановится.
Средние показатели Саггса в этом сезоне – 16,2 очка и 4,0 подбора за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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