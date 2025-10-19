Видео
Йонас Валанчюнас заработал две кровоточащие царапины во время матча с «Оклахомой»

Центровой «Денвера» получил повреждение кожи от ногтей соперников.

Предсезонный матч между «Наггетс» и «Тандер» пришлось ненадолго приостановить, так как Валанчюнасу было необходимо остановить кровотечение из царапин на правой руке.

Чаще всего подобные отметины замечают на теле Николы Йокича, с которым литовский центровой теперь выступает в одной команде.

По итогам встречи Валанчюнас набрал 5 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 21 минуту на площадке.

«Оклахома» победила благодаря победному броску Усмана Дженга под сирену (94:91).

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9186 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДенвер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЙонас Валанчюнас
