Йонас Валанчюнас заработал две кровоточащие царапины во время матча с «Оклахомой»

Центровой «Денвера» получил повреждение кожи от ногтей соперников.

Предсезонный матч между «Наггетс» и «Тандер» пришлось ненадолго приостановить, так как Валанчюнасу было необходимо остановить кровотечение из царапин на правой руке.

Чаще всего подобные отметины замечают на теле Николы Йокича, с которым литовский центровой теперь выступает в одной команде.

По итогам встречи Валанчюнас набрал 5 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 21 минуту на площадке.

«Оклахома» победила благодаря победному броску Усмана Дженга под сирену (94:91).