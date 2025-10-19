Йонас Валанчюнас заработал две кровоточащие царапины во время матча с «Оклахомой»
Центровой «Денвера» получил повреждение кожи от ногтей соперников.
Предсезонный матч между «Наггетс» и «Тандер» пришлось ненадолго приостановить, так как Валанчюнасу было необходимо остановить кровотечение из царапин на правой руке.
Чаще всего подобные отметины замечают на теле Николы Йокича, с которым литовский центровой теперь выступает в одной команде.
По итогам встречи Валанчюнас набрал 5 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 21 минуту на площадке.
«Оклахома» победила благодаря победному броску Усмана Дженга под сирену (94:91).
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9186 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
