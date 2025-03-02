Джоэл Эмбиид убедил владельца «Сиксерс» в необходимости завершения своего выступления в сезоне-2024/25 на личной встрече
Джош Харрис принял окончательное решение по Джоэлу Эмбииду.
Центровой и организация не совпадали во мнениях по поводу колена баскетболиста. Эмбииду потребовалась личная встреча с владельцем команды, чтобы убедить его в необходимости изменения подхода к своей травме.
Баскетболист сделал упор на перспективах сотрудничества с учетом порядка 300 миллионов долларов, которые он заработает до конца сезона-2028/29.
Стороны пришли к общему знаменателю по поводу сложившейся ситуации. Эмбиид пропустит остаток чемпионата и сосредоточится на лечении.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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