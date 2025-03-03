Серена Уильямс станет совладельцем новой команды женской НБА «Торонто Темпо»

Серена Уильямс поучаствует в расширении женской НБА.

Звезда тенниса станет совладельцем новой команды «Торонто Темпо», которая присоединится к лиге в 2026 году.

«Дело не только в баскетболе. Речь идет о демонстрации настоящей ценности и потенциала женского спорта, который является великолепной областью для размещения инвестиций», – заявила Уильямс.