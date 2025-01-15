Видео
0

«Виновен по предъявленным обвинениям». Преследователь Кейтлин Кларк признал вину досрочно

Преследователь Кейтлин Кларк признал вину раньше времени.

Сегодня состоялось предварительное слушание по делу Майкла Томаса Льюиса, который обвиняется в преследовании баскетболистки WNBA Кейтлин Кларк, угрозе сексуальным насилием и убийством.

«Виновен по предъявленным обвинениям», – заявил суду Майкл Томас Льюис сразу после того, как сел на место подсудимого.

«Нет. Сэр, это предварительное слушание», – отметила судья.

55-летний Марк Льюис из Техаса долгое время посылал лучшему новичку и суперзвезде женской НБА сообщения в соцсетях, после чего приехал в Индианаполис. ФБР отследило сообщения Льюса до Индианаполиса, после чего он был арестован. Максимальное наказание, по предварительным оценкам, – 6 лет заключения.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Heavens! в соцсети X
logoКейтлин Кларк
logoженская НБА
происшествия
logoБаскетбол - видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Полиция арестовала 55-летнего преследователя Кейтлин Кларк
613 января, 17:26Фото
Кейтлин Кларк о падении рейтингов НБА: «Люди думают, что НБА стала мягкой»
146 января, 19:49
Джефф Тиг: «Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни»
186 января, 19:22
Год в поиске: 20 героев 2024-го из спорта
1531 декабря 2024, 19:25
Рекомендуем
Главные новости
Адам Сильвер: «НБА переживает период трансформации»
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА выиграл у МБА-МАИ, «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» и другие результаты
3132 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» – «Фенербахче», «Барселона» примет «Панатинаикос» и другие матчи
38 минут назадLive
«Майами» может ужесточить категорию отстранения Джимми Батлера и увеличить сумму штрафа
853 минуты назад
Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок с растяжением связок
сегодня, 18:16
НБА объявила даты перенесенных матчей
сегодня, 18:04
Леброн Джеймс: «Единственный раз, когда я всерьез задумался об игре в НФЛ, был во время локаута НБА»
4сегодня, 17:41
Сергей Мезенцев: «Алексей Швед – один из самых талантливых и стильных баскетболистов»
сегодня, 17:30
Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Гамбург», «Арис» сыграет с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 17:20Live
Сергей Кущенко: «До сих пор припоминаю судьям ошибку, которая не позволила МБА в первом сезоне обыграть ЦСКА»
сегодня, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
19 минут назад
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
2сегодня, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
сегодня, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
вчера, 20:25
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
вчера, 18:29
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3вчера, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1вчера, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
6вчера, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
13 января, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
13 января, 20:20Видео
Рекомендуем