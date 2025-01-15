«Виновен по предъявленным обвинениям». Преследователь Кейтлин Кларк признал вину досрочно
Преследователь Кейтлин Кларк признал вину раньше времени.
Сегодня состоялось предварительное слушание по делу Майкла Томаса Льюиса, который обвиняется в преследовании баскетболистки WNBA Кейтлин Кларк, угрозе сексуальным насилием и убийством.
«Виновен по предъявленным обвинениям», – заявил суду Майкл Томас Льюис сразу после того, как сел на место подсудимого.
«Нет. Сэр, это предварительное слушание», – отметила судья.
55-летний Марк Льюис из Техаса долгое время посылал лучшему новичку и суперзвезде женской НБА сообщения в соцсетях, после чего приехал в Индианаполис. ФБР отследило сообщения Льюса до Индианаполиса, после чего он был арестован. Максимальное наказание, по предварительным оценкам, – 6 лет заключения.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Heavens! в соцсети X
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