Энджел Риз предстала на Хэллоуин в образе героини комиксов Ядовитый Плющ
Энджел Риз отпраздновала Хэллоуин.
Звездная баскетболистка «Чикаго» предстала в образе героини комиксов по прозвищу Ядовитый Плющ.
Ядовитый Плющ - мизантропичная ученая в области ботаники и биохимии, которая обладает сверхъестественными контролем над жизнью растений и способна отравлять одним прикосновением.
В своем наряде Риз посетила концерт Ашера и Megan Thee Stallion.
Соцсети Энджел Риз
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
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