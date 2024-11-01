Энджел Риз предстала на Хэллоуин в образе героини комиксов Ядовитый Плющ

Энджел Риз отпраздновала Хэллоуин.

Звездная баскетболистка «Чикаго » предстала в образе героини комиксов по прозвищу Ядовитый Плющ.

Ядовитый Плющ - мизантропичная ученая в области ботаники и биохимии, которая обладает сверхъестественными контролем над жизнью растений и способна отравлять одним прикосновением.

В своем наряде Риз посетила концерт Ашера и Megan Thee Stallion.

Соцсети Энджел Риз