Эйжа Уилсон и Nike анонсировали модель кроссовок A’One
Старт продаж A’One от Эйжи Уилсон запланирован на май 2025 года.
Модель в сотрудничестве с Nike анонсирована по итогам подписания нового 6-летнего контракта с 3-кратной MVP и 2-кратным чемпионом женской НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Nike
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