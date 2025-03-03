Джей Джей Редик: «В Луке Дончиче просыпается демон»

Лука Дончич находит свою игру.

Словенский разыгрывающий, пропустивший длительный срок из-за травмы и обменянный в «Лейкерс », все эффективнее адаптируется к игре за новый клуб. Дончич помог команде одержать две победы подряд в дерби против «Клипперс ».

«Он фантастически отыграл этот матч. Со страстью и соревновательным духом. В нем просыпается внутренний демон. Он вырывается наружу, и это для нас предельно полезно.

В течение всего матча, когда нам срочно нужны были очки, когда надо было собрать на себя 2-3 защитников, он принимал верные решения, за вычетом 6 потерь», – описал игру Дончича главный тренер команды Джей Джей Редик .

«Наш парень вошел в режим Супер Сайяна, или что-то типа того. Здорово разыгрывал, попадал броски, очень весело. Это нас оживило, прибавило энергии на своей половине площадки в защите. Когда он входит в ритм в нападении, возникает ощущение, что нас невозможно удержать», – признался защитник Гэйб Винсент .