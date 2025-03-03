Лука Дончич – Джеймсу Хардену: «Ты не можешь меня сдержать»
Словенский разыгрывающий издевался над оппонентами из «Клипперс».
Во время матча, завершившегося победой «Лейкерс» (108:102), Дончич неоднократно провоцировал соперников – требовал, чтобы против него задействовали двойную опеку, и обращался к игрокам скамейки. Обыграв под щитом Джеймса Хардена, разыгрывающий также заявил: «Ты ни ### не можешь меня сдержать».
На счету Дончича 29 очков и 9 передач.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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