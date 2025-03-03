Лука Дончич – Джеймсу Хардену: «Ты не можешь меня сдержать»

Словенский разыгрывающий издевался над оппонентами из «Клипперс».

Во время матча, завершившегося победой «Лейкерс » (108:102), Дончич неоднократно провоцировал соперников – требовал, чтобы против него задействовали двойную опеку, и обращался к игрокам скамейки. Обыграв под щитом Джеймса Хардена , разыгрывающий также заявил: «Ты ни ### не можешь меня сдержать».

На счету Дончича 29 очков и 9 передач.