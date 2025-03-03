Джей Джей Редик: «Играть дроп против Дончича – это самоубийство»
Главный тренер «Лейкерс» назвал такой выбор защиты убийственным для соперника.
«Суть игры с Лукой Дончичем такова: если вы играете против него дроп в защите, то вы умрете. И мы знали об этом, когда обменивали его, поэтому мне нужно оставаться гибким как тренеру. Соперники будут давить на него, будут сдваиваться. Мы должны разобраться с этим, стать лучше. Когда вся твоя пятерка может бросать, это помогает. Я об этом не беспокоюсь», – заключил Редик.
Словенец провел за «Лейкерс» 8 игр, набирая в среднем 22 очка, 8,3 подбора и 6,8 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница Oh No He Didn’t в соцсети X
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