Джей Джей Редик: «Играть дроп против Дончича – это самоубийство»

Главный тренер «Лейкерс» назвал такой выбор защиты убийственным для соперника.

«Суть игры с Лукой Дончичем такова: если вы играете против него дроп в защите, то вы умрете. И мы знали об этом, когда обменивали его, поэтому мне нужно оставаться гибким как тренеру. Соперники будут давить на него, будут сдваиваться. Мы должны разобраться с этим, стать лучше. Когда вся твоя пятерка может бросать, это помогает. Я об этом не беспокоюсь», – заключил Редик .

Словенец провел за «Лейкерс » 8 игр, набирая в среднем 22 очка, 8,3 подбора и 6,8 передачи.