Марк Дэйгнолт – о стычке со «Сперс»: «Сегодня мы дали отпор»

Главный тренер «Оклахомы» объяснил причины конфликта со «Сперс».

В конце третьей четверти матча вспыхнула потасовка , в результате которой были удалены три игрока: Кенрич Уильямс и Лу Дорт со стороны «Тандер», Джулиан Шэмпени со стороны «Сан-Антонио ».

Арбитры объяснили, что Дорта удалили из-за ругательств в адрес Джереми Сохана.

«Мы всегда были командой, которая особенно не реагирует на такие вещи. Сегодня мы дали отпор. У нас худшая разница по штрафным в НБА . Против нас свистят чаще, чем против соперников. Думаю, что постепенно наше негодование по этому поводу все нарастало, и мне кажется, парни дошли до такой точки, когда уже не было сил терпеть. Нам нужно сохранять самообладание. Мы не хотим терять игроков в важных матчах из-за такого. Нам это долго удавалось, но сегодня накопительный эффект дал о себе знать, поэтому мы и вспылили в такой момент.

Арбитр Джеймс Уильямс объяснил, почему он удалил Лу Дорта. Думаю, это оправдано. Проблема в том, что я собственными ушами слышал, как другие игроки говорили вещи гораздо хуже в адрес судей, и никакой реакции не было. Арбитры говорят, что они таким способом держат под контролем эмоции. Отлично. Если вы держите под контролем эмоции, нужно держать под контролем и Лу Дорта. Если Лу Дорту ничего не прощается, то не нужно ничего прощать и другим игрокам. Им следует разобраться с этой непоследовательностью», – сказал Дэйгнолт .

«Оклахома» победила» «Сан-Антонио» – 146:132.