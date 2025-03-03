Дорт, Шэмпени и Кенрич Уильямс удалены за потасовку во время матча «Сан-Антонио» – «Оклахома»
В матче между «Сперс» и «Тандер» произошла стычка между игроками.
За 3 минуты до конца третьей четверти случился конфликт между форвардом Джулианом Шэмпени из «Сан-Антонио» и форвардом Кенричем Уильямсом из «Тандер» – игрок «Сперс» ударил соперника локтем, отдавая передачу. После этого Уильямс схватил оппонента за майку, а затем они принялись хватать и пихать друг друга.
В числе разнимающих активнее всех вели себя Лу Дорт и Джереми Сохан. В частности, Дорт потянул визави за майку.
По итогам инцидента арбитры удалили троих игроков: Шэмпени, Уильямса и Дорта. Джереми Сохан получил технический фол.
«Оклахома» победила» «Сан-Антонио» – 146:132.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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