Джейлен Уильямс набрал 41 очко в матче со «Сперс»

Форвард «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча с «Сан-Антонио».

Уильямс набрал 41 очко (15 из 24 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 6 подборов и 7 передач.

Его команда победила «Сперс» со счетом 146:132.