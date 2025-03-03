Джейлен Уильямс набрал 41 очко в матче со «Сперс»
Форвард «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча с «Сан-Антонио».
Уильямс набрал 41 очко (15 из 24 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 6 подборов и 7 передач.
Его команда победила «Сперс» со счетом 146:132.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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