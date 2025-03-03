Леброн Джеймс заблокировал Криса Данна в концовке игры с «Клипперс»
Форвард «Лейкерс» обеспечил победу своей команде блоком на последней минуте.
Леброн Джеймс догнал защитника «Клипперс» Криса Данна, убежавшего в отрыв после потери у Луки Дончича, и заблокировал его в своем классическом стиле.
К этому моменту Джеймс отыграл 35 минут.
Арбитры сначала зафиксировали голтендинг, но, пересмотрев момент, решили, что это чистый блок.
Джеймс не позволил «Клипперс» подобраться в счете. «Лейкерс» победили – 108:102.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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