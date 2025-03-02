Демаркус Казинс: «Джейсон Тейтум и Джейлен Браун завершат карьеры с тремя перстнями»
Демаркус Казинс уверен, что Тейтум и Браун выиграют еще два чемпионата.
«Я думаю, эти парни завершат карьеры с тремя перстнями. Когда именно, я не знаю, но они определенно выиграют еще два», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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