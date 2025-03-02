Демаркус Казинс: «Джейсон Тейтум и Джейлен Браун завершат карьеры с тремя перстнями»

Демаркус Казинс уверен, что Тейтум и Браун выиграют еще два чемпионата.

«Я думаю, эти парни завершат карьеры с тремя перстнями. Когда именно, я не знаю, но они определенно выиграют еще два», – сказал бывший игрок НБА .