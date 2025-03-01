Донован Митчелл – самый результативный игрок в истории НБА в матчах против «Бостона»
Донован Митчелл – первый в истории НБА по результативности против «Бостона».
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл является самым результативным игроком в истории лиги в матчах против «Бостона».
Учитывается результативность в регулярном чемпионате и игроки, которые провели против «Селтикс» не менее 10 матчей за карьеру.
Самые результативные игроки в матчах против «Бостона»:
1. Донован Митчелл: 20 матчей, 30,8 очка в среднем за матч
2. Майкл Джордан: 56, 30,7
3. Лука Дончич: 11, 29,9
4. Карим Абдул-Джаббар: 62, 28,9
5. Леброн Джеймс: 60, 28,7
Опубликовал: Геннадий Ильин
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