Донован Митчелл – самый результативный игрок в истории НБА в матчах против «Бостона»

Донован Митчелл – первый в истории НБА по результативности против «Бостона».

Атакующий защитник «Кливленда » Донован Митчелл является самым результативным игроком в истории лиги в матчах против «Бостона ».

Учитывается результативность в регулярном чемпионате и игроки, которые провели против «Селтикс» не менее 10 матчей за карьеру.

Самые результативные игроки в матчах против «Бостона»:

1. Донован Митчелл : 20 матчей, 30,8 очка в среднем за матч

2. Майкл Джордан : 56, 30,7

3. Лука Дончич : 11, 29,9

4. Карим Абдул-Джаббар: 62, 28,9

5. Леброн Джеймс: 60, 28,7