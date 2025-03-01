Гилберт Аренас: «Джейсон Тейтум – лицо НБА»

Гилберт Аренас назвал Джейсона Тейтум лицом НБА.

Гилберт Аренас : «Да, 1000 процентов».

Рашад Маккэнс: «Что делает его лицом НБА ?»

Гилберт Аренас: « О нем говорят негативно по сравнению с его реальным резюме. Сейчас не 80-е или 90-е, когда мы выставляли наших суперзвезд в лучшем свете. Последние 20 лет о том, кто является лицом НБА, говорят исключительно негативно.

Джеймс Тейтум – лицо НБА, потому что мы делаем вид, что у него нет его резюме. Мы пытаемся раскритиковать его. Когда Леброн Джеймс завершит карьеру, кого будут хейтить больше всего? Кто следующий в очереди? Джейсон Тейтум ».