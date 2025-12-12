  • Спортс
0

Менеджер НБА об обмене Янниса Адетокумбо: «Команде плей-ин или 6-го номера посева не стоит этого делать»

Руководители НБА прокомментировали интерес к Яннису Адетокумбо.

В условиях нового коллективного соглашения дорогостоящий обмен 31-летней суперзвезды больше не является однозначным решением.

«Сейчас нельзя переплачивать за прежние результаты в сумме контракта или драфт-пиками в обмене. Цена ошибки слишком высока», – прокомментировал процесс принятия решений руководитель с Запада НБА.

Однако обмен Янниса Адетокумбо не будет проходить по новым правилам, как сообщает большинство специалистов.

«Не думаю, что все 29 клубов сделают предложение, как это было бы в случае, скажем, Виктора Вембаньямы, но интерес будет большим, 2-3 команды сразу пойдут ва-банк. С каждым игроком связаны какие-то риски. Но в этом случае уговорить себя будет легко», – признался менеджер с Востока.

«Уверен, что фронт-офисы будут взвешивать все плюсы и минусы. Но я бы взял его в свою команду за секунду. Он выкладывается в каждом матче, хочет побеждать, и его не удержать на площадке. Такой игрок и нужен любому претенденту на титул», – заявил ассистент одного из тренерских штабов.

«Его продление (до 37 лет) придется проглотить. Надо быть готовыми по максимуму использовать начало. Потому что к концу вы уже точно спеклись.

Если вы на уровне плей-ин или 6-го номера посева, то не стоит этого делать», – рассудил руководитель с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
возможные переходы
