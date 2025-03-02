Пи Джей Вашингтон не доиграл матч против «Бакс» из-за травмы голеностопа

Пи Джей Вашингтон продолжает испытывать проблемы с голеностопом.

Форвард «Далласа » критически важен для команды, испытывающей проблемы с передней линией из-за травм ключевых игроков ротации.

Вашингтон отыграл только 4 матча в феврале. В последнее время форварда беспокоил травмированный голеностоп.

Баскетболист пропустил матч против «Шарлотт », но вернулся на площадку в домашней встрече с «Милуоки » (117:132). Форвард отыграл 15 минут, набрав 4 очка (2 из 8 с игры, 0 из 4 трехочковых) и 5 подборов, и вынужден был отправиться в раздевалку из-за болевых ощущений в травмированной лодыжке.

Вашингтон пройдет обследование, его участие в игре с «Сакраменто » в понедельник под вопросом.

«Даллас» находится на границе зоны плей-ин с результатом 32-29.