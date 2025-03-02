Пи Джей Вашингтон не доиграл матч против «Бакс» из-за травмы голеностопа
Пи Джей Вашингтон продолжает испытывать проблемы с голеностопом.
Форвард «Далласа» критически важен для команды, испытывающей проблемы с передней линией из-за травм ключевых игроков ротации.
Вашингтон отыграл только 4 матча в феврале. В последнее время форварда беспокоил травмированный голеностоп.
Баскетболист пропустил матч против «Шарлотт», но вернулся на площадку в домашней встрече с «Милуоки» (117:132). Форвард отыграл 15 минут, набрав 4 очка (2 из 8 с игры, 0 из 4 трехочковых) и 5 подборов, и вынужден был отправиться в раздевалку из-за болевых ощущений в травмированной лодыжке.
Вашингтон пройдет обследование, его участие в игре с «Сакраменто» в понедельник под вопросом.
«Даллас» находится на границе зоны плей-ин с результатом 32-29.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Далласа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости