Джейлен Хорд получил травму второй ноги и снова выбыл из состава «Маккаби» минимум на 2 недели
Джейлен Хорд столкнулся с новой проблемой.
25-летний форвард «Маккаби» травмировал мышцы задней поверхности левого бедра в конце января и пропустил месяц. Сразу после окончания реабилитации баскетболист получил разрыв мышцы в задней поверхности бедра уже правой ноги.
Хорд пропустит еще минимум 2 недели, после чего пройдет следующее обследование.
Форвард является одним из ключевых баскетболистов Маккаби, набирая 15 очков, 5,1 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем в матчах Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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