Джейлен Хорд получил травму второй ноги и снова выбыл из состава «Маккаби» минимум на 2 недели

Джейлен Хорд столкнулся с новой проблемой.

25-летний форвард «Маккаби » травмировал мышцы задней поверхности левого бедра в конце января и пропустил месяц. Сразу после окончания реабилитации баскетболист получил разрыв мышцы в задней поверхности бедра уже правой ноги.

Хорд пропустит еще минимум 2 недели, после чего пройдет следующее обследование.

Форвард является одним из ключевых баскетболистов Маккаби, набирая 15 очков, 5,1 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем в матчах Евролиги .