Джейлен Хорд из «Маккаби» пропустит 2-4 недели из-за мышечной травмы

Тель-авивский «Маккаби» на несколько недель потерял одного из ведущих игроков.

Форвард Джейлен Хорд пропустит 2-4 недели из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра. Хоард испытывал дискомфорт после домашнего матча чемпионата Израиля против «Хапоэль Беэр-Шева» в воскресенье, позже МРТ подтвердила травму. В Евролиге-24/25 Джейлен набирает в среднем 15,0 очка, 5,1 подбора и 1,3 перехвата за игру.