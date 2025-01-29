Джейлен Хорд из «Маккаби» пропустит 2-4 недели из-за мышечной травмы
Тель-авивский «Маккаби» на несколько недель потерял одного из ведущих игроков.
Форвард Джейлен Хорд пропустит 2-4 недели из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра.
Хоард испытывал дискомфорт после домашнего матча чемпионата Израиля против «Хапоэль Беэр-Шева» в воскресенье, позже МРТ подтвердила травму.
В Евролиге-24/25 Джейлен набирает в среднем 15,0 очка, 5,1 подбора и 1,3 перехвата за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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