Тамир Блатт из тель-авивского «Маккаби» пропустит 3-4 недели из-за травмы
Тамир Блатт травмировал колено.
Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» получил повреждение в матче израильского Кубка против «Маккаби Рамат-Ган».
Блатт, который неделю назад вернулся после травмы бедра, на этот раз получил ушиб колена. Ожидаемое время отсутствия составляет от 3 до 4 недель.
В 3 матчах израильской лиги 27-летний баскетболист набирает 10,7 очка и 6,7 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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