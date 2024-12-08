Хасьель Риверо усугубил травму и выбыл из состава «Маккаби» на 4-6 недель

У Хасьеля Риверо снова проблемы с бедром.

31-летний кубинский центровой получил частичный разрыв мышц задней поверхности бедра в начале ноября. Риверо вернулся на площадку в конце прошлого месяца и провел 4 матча, но теперь усугубил травму.

Центровой набирал 10,6 очка, 5,1 подбора и 1,5 передачи в матчах Евролиги. Баскетболист пропустит 4-6 недель по нынешним оценкам.