Хасьель Риверо усугубил травму и выбыл из состава «Маккаби» на 4-6 недель
У Хасьеля Риверо снова проблемы с бедром.
31-летний кубинский центровой получил частичный разрыв мышц задней поверхности бедра в начале ноября. Риверо вернулся на площадку в конце прошлого месяца и провел 4 матча, но теперь усугубил травму.
Центровой набирал 10,6 очка, 5,1 подбора и 1,5 передачи в матчах Евролиги. Баскетболист пропустит 4-6 недель по нынешним оценкам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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