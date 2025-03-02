Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Брешия» сыграет с «Кремоной» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Виртус » примет «Милан » в центральном матче тура. «Брешия » сыграет с «Кремоной». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 15-5, Виртус – 14-5, Брешия – 14-5, Трапани Шарк – 13-6, Милан – 13-6, Реджо-Эмилия – 13-7, Триест – 11-8, Дертона – 11-9, Венеция – 9-10, Тревизо – 8-11, Динамо Сассари – 7-13, Варезе – 6-13, Скафати – 6-13, Наполи – 5-14, Ваноли Кремона – 5-14, Пистоя – 4-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.