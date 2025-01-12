Чемпионат Италии. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» встретится с «Наполи» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией». «Виртус» примет «Наполи». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 12-3, Тренто – 11-4, Трапани Шарк – 11-4, Виртус – 10-4, Реджо-Эмилия – 9-5, Милан – 9-5, Дертона – 9-6, Триест – 8-6, Тревизо – 7-7, Венеция – 6-8, Динамо Сассари – 6-9, Варезе – 5-9, Скафати – 4-11, Пистоя – 3-11, Ваноли Кремона – 3-11, Наполи – 2-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.