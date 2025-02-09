0

Чемпионат Италии. «Венеция» против «Наполи», «Дертона» встретится с «Виртусом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Венеция» примет «Наполи», «Дертона» встретится с «Виртусом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 14-4, Виртус – 13-5, Трапани Шарк – 13-5, Брешия – 13-5, Милан – 12-6, Триест – 11-7, Реджо-Эмилия – 11-7, Дертона – 10-8, Венеция – 8-10, Тревизо – 8-10, Динамо Сассари – 7-11, Варезе – 6-12, Наполи – 5-13, Скафати – 5-13, Пистоя – 4-14, Ваноли Кремона – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoТриест
logoНаполи
logoТревизо
logoТренто
logoДертона
logoТрапани Шарк
logoРеджо-Эмилия
logoВарезе
logoРейер Венеция
logoВиртус
logoБрешия
результаты
logoчемпионат Италии
logoВаноли Кремона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях обыграл «Тревизо», «Виртус» разгромил «Скафати» и другие результаты
29 декабря 2024, 18:33
Чемпионат Италии. «Тренто» победил «Виртус», «Венеция» дома уступила «Брешии» и другие результаты
22 декабря 2024, 21:25
Рекомендуем
Главные новости
«Мазафакер вывел команду в финал НБА». Гилберт Аренас раскритиковал Майкла Финли за эпизод с отнятым у Дончича пивом
114 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Пари НН» сыграет с ЦСКА, УНИКС примет «Автодор» и другие матчи
147 минут назадLive
Марк Кьюбан в разговоре с Биллом Гейтсом: «Представь, что ты уходишь из Microsoft, а они меняют Windows 11 на Windows 10»
1150 минут назадВидео
Виктор Вембаньяма смазал бросок на победу в матче с «Орландо»
5сегодня, 08:21Видео
Данки Трея Мерфи и Джейсона Тейтума – лучшие моменты игрового дня НБА
сегодня, 08:14Видео
Джимми Батлер о совместной игре с Карри: «Противоположности притягиваются множеством способов»
8сегодня, 07:57
Стив Керр: «Батлер многое умеет, но его влияние выходит за рамки только баскетбольных вещей. Он как лев на площадке, он сила»
8сегодня, 07:31
Джейсон Кидд о протестах против обмена Дончича: «У болельщиков есть на это право, мы все понимаем, но это не имеют никакого отношения к игре»
5сегодня, 07:20
Зайон Уильямсон набрал 40 очков при 76% с игры за 27 минут
10сегодня, 07:07Видео
Энтони Дэвис о дебюте за «Даллас»: «Небольшое дружеское напоминание о том, кто такой Энтони Дэвис»
17сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Монако», «Париж» сыграет с «Виллербаном»
40 минут назад
Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 07:11
Отец Джа Морэнт был отправлен со своего места в 4-й четверти матча с «Тандер» за неуважительные высказывания в адрес судей
1сегодня, 06:45
Адриатическая лига. «Мега» против «Сплита», «Студентски центар» – КРКА
сегодня, 06:32
ACB. «Форса Льейда» – «Реал», «Валенсия» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 06:03
«Даллас» обновил клубный рекорд по блок-шотам в матче с «Рокетс» – 18
3сегодня, 05:57
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Милана», «Пистоя» встретится со «Скафати»
2вчера, 10:31
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Бурку», «Дижон» проиграл «Нантеру» и другие результаты
вчера, 21:39
«Вашингтон» подпишет Джейлена Науэлла на 10 дней
вчера, 20:43
Чемпионат Греции. «Арис» выиграл у «Паниониоса», АЕК был сильнее «Промитеаса»
вчера, 20:36
Рекомендуем