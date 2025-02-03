Чемпионат Италии. 26 очков Ледэя помогли «Милану» победить «Варезе», «Виртус» выиграл у «Венеции» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.

26 очков Ледэя помогли «Милану» победить «Варезе», «Виртус» выиграл у «Венеции». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 14-4, Виртус – 13-5, Трапани Шарк – 13-5, Брешия – 13-5, Милан – 12-6, Триест – 11-7, Реджо-Эмилия – 11-7, Дертона – 10-8, Венеция – 8-10, Тревизо – 8-10, Динамо Сассари – 7-11, Варезе – 6-12, Наполи – 5-13, Скафати – 5-13, Пистоя – 4-14, Ваноли Кремона – 4-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.