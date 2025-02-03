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Чемпионат Италии. 26 очков Ледэя помогли «Милану» победить «Варезе», «Виртус» выиграл у «Венеции» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.

26 очков Ледэя помогли «Милану» победить «Варезе», «Виртус» выиграл у «Венеции».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 14-4, Виртус – 13-5, Трапани Шарк – 13-5, Брешия – 13-5, Милан – 12-6, Триест – 11-7, Реджо-Эмилия – 11-7, Дертона – 10-8, Венеция – 8-10, Тревизо – 8-10, Динамо Сассари – 7-11, Варезе – 6-12, Наполи – 5-13, Скафати – 5-13, Пистоя – 4-14, Ваноли Кремона – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoТренто
logoчемпионат Италии
logoБрешия
logoМилан
logoРейер Венеция
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logoВиртус
logoТревизо
logoВарезе
logoТрапани Шарк
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