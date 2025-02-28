«Ничего не видел 24 часа». Гершон Ябуселе попробует играть в защитных очках из-за травмы глаз
Гершон Ябуселе должен помочь «Филадельфии» в игре с «Уорриорз».
Французский форвард не доиграл матч с «Чикаго» и пропустил встречу с «Никс». У баскетболиста травмированы оба глаза. Проблемы с роговицей на одном, и отек на другом.
«Ничего не видел примерно 24 часа», – признался форвард.
Ябуселе сообщил, что попробует играть в защитных очках, хотя предпочел бы избежать этой меры.
Во встрече с «Голден Стэйт» не примет участие центровой Джоэл Эмбиид. Продолжают пропускать матчи защитники Кайл Лаури и Эрик Гордон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Диджованни
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