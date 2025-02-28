«Ничего не видел 24 часа». Гершон Ябуселе попробует играть в защитных очках из-за травмы глаз

Гершон Ябуселе должен помочь «Филадельфии» в игре с «Уорриорз».

Французский форвард не доиграл матч с «Чикаго» и пропустил встречу с «Никс». У баскетболиста травмированы оба глаза. Проблемы с роговицей на одном, и отек на другом.

«Ничего не видел примерно 24 часа», – признался форвард.

Ябуселе сообщил, что попробует играть в защитных очках, хотя предпочел бы избежать этой меры.

Во встрече с «Голден Стэйт » не примет участие центровой Джоэл Эмбиид . Продолжают пропускать матчи защитники Кайл Лаури и Эрик Гордон .