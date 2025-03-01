Журналист Кит Смит: «Если Эмбиид не сможет играть через год, «Сиксерс» смогут подать прошение о завершении карьеры по медицинским показаниям»
Джоэл Эмбиид может год получать зарплату, не играя.
Журналист Кит Смит ответил на вопрос болельщика, будет ли центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получать зарплату, если не сможет больше играть.
«Если Джоэл Эмбиид не сможет играть, начиная с 22 февраля 2026 года (через год после его последнего матча), «Сиксерс» смогут подать прошение о завершении карьеры по медицинским показаниям.
В этот момент независимый врач, выбранный НБА и профсоюзом игроков, осмотрит Эмбиида. В случае достижения согласия, что он больше не может играть, его оставшийся контракт с «Сиксерс» будет списан из платежки», – объяснил Смит.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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