Андрей Воронцевич – третий игрок в истории Лиги ВТБ, который провел 400 матчей
Андрей Воронцевич сыграл 400-й матч в Единой лиге ВТБ.
Форвард «Зенита» стал третьим игроком в истории турнира после Никиты Курбанова и Вячеслава Зайцева, который достиг отметки в 400 матчей.
Воронцевич играет в Лиге ВТБ с самого первого сезона. Текущий чемпионат является для него шестнадцатым. За это время он выступал за ЦСКА (2009-2020), «Пари НН» (2021, 2023-2024), УНИКС (2021-2023, 2024) и «Зенит» (2024-н.в.).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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