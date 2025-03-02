Андрей Воронцевич – третий игрок в истории Лиги ВТБ, который провел 400 матчей

Андрей Воронцевич сыграл 400-й матч в Единой лиге ВТБ.

Форвард «Зенита » стал третьим игроком в истории турнира после Никиты Курбанова и Вячеслава Зайцева, который достиг отметки в 400 матчей.

Воронцевич играет в Лиге ВТБ с самого первого сезона. Текущий чемпионат является для него шестнадцатым. За это время он выступал за ЦСКА (2009-2020), «Пари НН» (2021, 2023-2024), УНИКС (2021-2023, 2024) и «Зенит» (2024-н.в.).