Андрей Воронцевич: «Алексей Швед замечательно влился в коллектив»

Андрей Воронцевич отметил, что Алексей Швед легко адаптировался в «Зените».

«Влился замечательно. Со многими знаком, с кем-то вместе играл. Плюс мы все, кто выступает за «Зенит» с начала сезона, помогаем ему быстрее адаптироваться. Подсказываем в каких-то моментах, потому что объективно тяжело запомнить столько комбинаций за короткий период. Особенно учитывая, что Алеша может выступать на трех позициях — с первого по третий номер.

Он опытный парень. Уверен, что ему не потребуется много времени на полную интеграцию, особенно учитывая максимальную поддержку от всех в «Зените». Алеша уже проявил себя в нескольких матчах и будет продолжать помогать команде», – сказал форвард «Зенита ».