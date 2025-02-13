Андрей Воронцевич: «Алексей Швед замечательно влился в коллектив»
Андрей Воронцевич отметил, что Алексей Швед легко адаптировался в «Зените».
«Влился замечательно. Со многими знаком, с кем-то вместе играл. Плюс мы все, кто выступает за «Зенит» с начала сезона, помогаем ему быстрее адаптироваться. Подсказываем в каких-то моментах, потому что объективно тяжело запомнить столько комбинаций за короткий период. Особенно учитывая, что Алеша может выступать на трех позициях — с первого по третий номер.
Он опытный парень. Уверен, что ему не потребуется много времени на полную интеграцию, особенно учитывая максимальную поддержку от всех в «Зените». Алеша уже проявил себя в нескольких матчах и будет продолжать помогать команде», – сказал форвард «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем