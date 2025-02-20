Георгий Жбанов: «У Андрея Воронцевича 150 шиншилл. Он вообще легенда»
Георгий Жбанов рассказал об Андрее Воронцевиче в подкасте Ивана Лазарева.
«Знаешь, что у Андрея Воронцевича 150 шиншилл? Он вообще легенда. Занимается всем, знает обо всем. Любой вопрос ему задаешь – он даст ответ тебе не просто, а развернутый», – поделился защитник «Зенита».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Время на атаку», канал Ивана Лазарева
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