Георгий Жбанов: «У Андрея Воронцевича 150 шиншилл. Он вообще легенда»

Георгий Жбанов рассказал об Андрее Воронцевиче в подкасте Ивана Лазарева.

«Знаешь, что у Андрея Воронцевича 150 шиншилл? Он вообще легенда. Занимается всем, знает обо всем. Любой вопрос ему задаешь – он даст ответ тебе не просто, а развернутый», – поделился защитник «Зенита».