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Егор Демин – на 10-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN

Егор Демин – десятый в мок-драфте НБА 2025 года от ESPN.

Эксперт ESPN Джонатан Гивони представил рейтинг вероятных участников драфта НБА 2025 года.

Первое место по-прежнему занимает форвард университета Дьюк Купер Флэгг. Российский разыгрывающий Университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) находится на десятом месте.

«Демин — противоречивый перспективный игрок с чрезвычайно сильными и слабыми сторонами, которые усугубляют резкие перепады в матчах Big 12. Немногие игроки могут делать ставку на исключительные  передачи из пик-н-ролла, как Демин ростом 204 сантиметра. По ходу сезона он добился заметных успехов в завершении атак и защите, помогая BYU выиграть пять матчей подряд и укрепить свое резюме в турнире NCAA.

Проблемы Демина с броском из-за дуги (27%) и с линии штрафных (65%), неспособность обыграть на ведении, склонность к потере мяча и периодические психические провалы делают его ситуативно подходящим для большинства команд НБА. То, как 18-летний игрок выступит в важнейших матчах BYU, вероятно, окажет значительное влияние на его долгосрочный прогноз», – пишет Гивони.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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