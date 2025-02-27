NCAA. Бригам Янг Егора Демина (2+10+4) обыграл Аризону Стэйт

Сегодня Егор Демин провел очередной матч в NCAA.

Университет Бригам Янг в гостях справился с университом Аризона Стэйт. Егор Демин набрал 2 очка, 10 передач, 4 подбора и 1 перехват. Российский разыгрывающий реализовал 1 из 6 бросков с игры и допустил 4 потери.

NCAA

Аризона Стэйт – Бригам Янг – 81:91 (37:47, 44:44)

АРИЗОНА СТЭЙТ : Джихад (19), Санон (18 + 5 подборов), Бест (18)

БРИГАМ ЯНГ : Сондерс (26 + 6 подборов), Нелл (18), Холл (13)

27 февраля . 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.