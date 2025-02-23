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NCAA. Бригам Янг Егора Демина (13+8) справился с Аризоной (96:95)

Сегодня Егор Демин провел очередной матч в NCAA.

Университет Бригам Янг в гостях справился с университетом Аризона. На счету Демина 13 очков (6 из 11 с игры, 1 из 5 трехочковых), 8 передач, 2 подбора и 1 перехват.

NCAA 

Аризона – Бригам Янг – 95:96 (44:47, 51:49)

АРИЗОНА: Лав (27 + 5 передач), Авака (14 + 10 подборов)

БРИГАМ ЯНГ: Сондерс (23), Кэтчингс (14), Демин (13 + 8 передач)

12 февраля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕгор Демин
университет Бригама Янга
logoNCAA
университет Аризона
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