NCAA. Бригам Янг Егора Демина (15+6+3) справился с Западной Вирджинией (77:56)

Сегодня Егор Демин провел очередной матч в NCAA.

Университет Бригам Янг (21-8) на своей площадке победил университет Западная Вирджиния (17-12). На счету российского разыгрывающего 15 очков (4 из 10 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 5 из 7 с линии), 6 подборов и 3 передачи.

NCAA

Бригам Янг – Западная Вирджиния – 77:56 (25:19, 52:37)

БРИГАМ ЯНГ : Траоре (20 + 10 подборов), Демин (15 + 6 подборов), Сондерс (13)

ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ : Смолл (15)

2 марта . 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.