NCAA. Бригам Янг Егора Демина (15+6+3) справился с Западной Вирджинией (77:56)
Сегодня Егор Демин провел очередной матч в NCAA.
Университет Бригам Янг (21-8) на своей площадке победил университет Западная Вирджиния (17-12). На счету российского разыгрывающего 15 очков (4 из 10 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 5 из 7 с линии), 6 подборов и 3 передачи.
Бригам Янг – Западная Вирджиния – 77:56 (25:19, 52:37)
БРИГАМ ЯНГ: Траоре (20 + 10 подборов), Демин (15 + 6 подборов), Сондерс (13)
ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ: Смолл (15)
2 марта. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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