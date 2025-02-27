«Тейтум может задать жару, Ирвинг – перестать промахиваться». Кевин Дюрэнт порассуждал о турнире один на один

Кевин Дюрэнт назвал игроков, с которыми ему бы пришлось тяжело один на один.

На подкасте «The Draymond Green Show with Baron Davis» звездного форварда «Финикса » спросили, с кем бы ему пришлось сложно, если бы в рамках Матча всех звезд проводился турнир один на один.

«Джейсон Тейтум может задать жару, Кайри (Ирвинг ) может просто перестать промахиваться. Я бы назвал этих двух просто потому, что уже играл против них. Добавлю еще Джоэла (Эмбиида), он может набирать очки с крыла.

С Шэем (Гилджес-Александером ) может быть тяжело, особенно если вы играете 5 секунд на атаку. И с Энтом (Энтони Эдвардсом ), добавлю его тоже», – сказал Дюрэнт.

Один из ведущих подкаста предположил, что форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо смог бы доминировать в таком турнире.

«Я должен увидеть, как он играет один на один. В такой игре ты должен быть готов бросать в любой момент. Он просто задавит тебя, придется постоянно нарушать правила», – ответил Дюрэнт.