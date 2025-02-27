«Тейтум может задать жару, Ирвинг – перестать промахиваться». Кевин Дюрэнт порассуждал о турнире один на один
На подкасте «The Draymond Green Show with Baron Davis» звездного форварда «Финикса» спросили, с кем бы ему пришлось сложно, если бы в рамках Матча всех звезд проводился турнир один на один.
«Джейсон Тейтум может задать жару, Кайри (Ирвинг) может просто перестать промахиваться. Я бы назвал этих двух просто потому, что уже играл против них. Добавлю еще Джоэла (Эмбиида), он может набирать очки с крыла.
С Шэем (Гилджес-Александером) может быть тяжело, особенно если вы играете 5 секунд на атаку. И с Энтом (Энтони Эдвардсом), добавлю его тоже», – сказал Дюрэнт.
Один из ведущих подкаста предположил, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо смог бы доминировать в таком турнире.
«Я должен увидеть, как он играет один на один. В такой игре ты должен быть готов бросать в любой момент. Он просто задавит тебя, придется постоянно нарушать правила», – ответил Дюрэнт.
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