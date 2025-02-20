«Разница между началом сезона и тем, что было потом, разительная». Пользователи Reddit раскритиковали Егора Демина

Егор Демин вызывает сомнения у американских болельщиков.

Пользователям Reddit было предложено ответить на вопрос: «Какой перспективный игрок вызывает у вас наибольшие сомнения?» Многие пользователи назвали российского разыгрывающего университета Бригама Янга Егора Демина.

«Перспективный игрок, который вызывает у меня наибольшие сомнения, — Егор Демин. Разница между началом сезона и тем, что было потом, разительная. Разыгрывающий с ростом 204 сантиметра, который умеет отдавать передачи и бросать? Я вас умоляю! Теперь вопрос в том, умеет ли он бросать и является ли он вообще разыгрывающим защитником или разыгрывающим форвардом», – пишет пользователь под ником Mr_Guavo.

«Я думаю, что ваш разыгрывающий должен обладать либо проходом под кольцо, либо броском. Егор, вероятно, будет разыгрывающим форвардом в течение нескольких лет в командах, которым не хватает плеймейкера на скамейке запасных — например, «Сиксерс» или «Хит». Он бы мне нравился гораздо больше, если бы он был хорошим подбирающим. Но ему, вероятно, не хватает атлетизма. По этой причине я ставлю Егора в третью десятку», – пишет WasteHat1692.

«Я никогда не считал Демина разыгрывающим защитником, он легкий форвард, который очень хорошо умеет отдавать передачи, но ему нужно поработать над бросками, чтобы раскрыть остальную часть своей игры. Ценность наличия игрока его размера, который также может начать атаку и набрать очки в контратаке (что остается его самой сильной стороной, имхо), все еще достаточно привлекательна для лиц, принимающих решения в НБА, поэтому я думаю, что его выберут под лотерейным номером, несмотря на его проблемы с результативностью. Он определенно тот, кого вы выберете ради потенциала через 4-5 лет. Парней его размера, умеющих так отдавать передачи, найти нелегко», – пишет Turbo2x.

«Я согласен с этим разбором, и это очень похоже на мем, в котором люди несколько лет назад называли слабостью Гидди баскетбол. Причина, по которой я все еще верю в Егора, заключается в том, что если сравнивать этих двоих как перспективных игроков, у Гидди было больше физической силы, но у Егора больше длины, атлетизма, потенциала в защите, и я думаю, что я доверяю его броску немного больше с точки зрения потенциала. Гидди, возможно, немного опережает Егора в передачах, но я думаю, что они оба были элитными и креативными распасовщиками.

Укрепление ведения, улучшение броска и добавление физической силы — вот некоторые из более простых аспектов развития перспективного игрока. Я не думаю, что у него когда-либо будет отличное ведение или он станет элитным снайпером, но если он сможет развить эти аспекты до солидного уровня, то легко убедить себя, что у Егора есть огромный потенциал.

Определенно риск, но у всех есть определенный риск. Сейчас я оцениваю его в диапазоне 8-14. Медленно спускается, но, учитывая мои предыдущие замечания, не думаю, что он выйдет из лотереи», – пишет пользователь.

«Демин. Он обладает потрясающими навыками плеймейкера, но его защита и эффективность меня настораживают, но он может стать очень хорош в правильной обстановке», – пишет Headlesshorsman02.