«Филадельфия» опустилась на последнее место в списке фаворитов на чемпионство в НБА. Перед сезоном «Сиксерс» входили в топ-3
Шансы «Филадельфии» на чемпионство упали в 54 раза с начала сезона.
«Сиксерс» находятся на 12-й строчке в Восточной конференции. В линии на чемпионство «Филадельфия» опустилась на последнее место – на них дают коэффициент 490.00.
Также «Сиксерс» потеряли Джоэла Эмбиида. Центровой больше не сыграет в этом сезоне и сосредоточится на лечении колена и восстановлении.
Перед сезоном «Сиксерс» котировались третьими фаворитами (9.00) после «Бостона» (4.00) и «Оклахомы» (8.50).
Опубликовала: Венера Кравченко
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