Джоэл Эмбиид хотел бы сделать операцию, которая помогла бы решить все проблемы с коленом. Врачи считают, что такого решения не существует
Джоэл Эмбиид ищет варианты решения проблемы с травмой левого колена.
Источники информируют, что центровой «Филадельфии» все еще надеется на прорывную процедуру, которая могла бы полностью восстановить беспокоящий его сустав. Однако врачи команды и специалисты со стороны, с которыми консультировалась организация, как сообщается, не верят, что такое решение существует.
Эмбииду приходится регулярно делать инъекции в колено, чтобы играть. Самый ценный игрок НБА 2023 года провел лишь 19 матчей в сезоне-24/25.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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