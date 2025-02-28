Джоэл Эмбиид хотел бы сделать операцию, которая помогла бы решить все проблемы с коленом. Врачи считают, что такого решения не существует

Джоэл Эмбиид ищет варианты решения проблемы с травмой левого колена.

Источники информируют, что центровой «Филадельфии» все еще надеется на прорывную процедуру, которая могла бы полностью восстановить беспокоящий его сустав. Однако врачи команды и специалисты со стороны, с которыми консультировалась организация, как сообщается, не верят, что такое решение существует.

Эмбииду приходится регулярно делать инъекции в колено, чтобы играть. Самый ценный игрок НБА 2023 года провел лишь 19 матчей в сезоне-24/25.