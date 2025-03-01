«Филадельфия» пытается нанять Боба Майерса в руководство клуба
«Сиксерс» пытаются заполучить Боба Майерса.
«Филадельфия» пытается нанять бывшего президента и генерального менеджера «Голден Стэйт» Боба Майерса на должность в руководстве клуба.
Майерс сыграл ключевую роль в том, чтобы привести «Уорриорз» к четырем чемпионским титулам за восемь сезонов. «Сиксерс» видят в нем недостающее звено в их стремлении создать состав чемпионского калибра.
Майерс дважды признавался лучшим руководителем НБА. 49-летний специалист ушел из «Голден Стэйт» в мае 2023 года, перейдя на работу в ESPN, но остается одним из самых востребованных руководителей в лиге. Ранее интерес к нему проявлял «Бруклин».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
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