«Филадельфия» пытается нанять Боба Майерса в руководство клуба

«Сиксерс» пытаются заполучить Боба Майерса.

«Филадельфия » пытается нанять бывшего президента и генерального менеджера «Голден Стэйт» Боба Майерса на должность в руководстве клуба.

Майерс сыграл ключевую роль в том, чтобы привести «Уорриорз» к четырем чемпионским титулам за восемь сезонов. «Сиксерс» видят в нем недостающее звено в их стремлении создать состав чемпионского калибра.

Майерс дважды признавался лучшим руководителем НБА . 49-летний специалист ушел из «Голден Стэйт » в мае 2023 года, перейдя на работу в ESPN, но остается одним из самых востребованных руководителей в лиге. Ранее интерес к нему проявлял «Бруклин».