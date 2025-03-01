Джейлен Худ-Шифино и «Филадельфия» подпишут двусторонний контракт
«Филадельфия» усилила состав.
Защитник Джейлен Худ-Шифино (21 год, 196 см) согласился подписать с «Сиксерс» двусторонний контракт.
Джейлен принял участие в 2 матчах этого сезона за «Лейкерс», набирая в среднем 2,0 очка за 7,1 минуты на площадке.
«Лейкерс» отправили баскетболиста в «Юту» в рамках обмена Луки Дончича, а затем он был отчислен.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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