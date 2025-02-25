Джимми Батлер считает «Голден Стэйт» лучшим клубом, в котором он когда-либо был

Джимми Батлер считает, что «Уорриорз» – лучшая команда, в которой он играл.

«Он действительно считает, что эта организация лучше любой другой организации, в которой он был.

Но я уверяю вас, что на этот раз все по-другому. У меня не было такого чувства, когда он переходил в «Филадельфию» или «Майами ». Джимми Батлер ведет себя по-другому. Он задерживается после бросковых разминок. Он задерживается после тренировок. Он проводит много времени в тренировочном зале, в столовой. Он делает все возможное, чтобы снискать расположение «Уорриорз», – рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.