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Чендлер Парсонс о хвалебных словах Батлера в адрес «Уорриорз»: «Пару лет назад про первую жену он говорил то же самое»

Чендлер Парсонс прокомментировал старт Джимми Батлера в «Уорриорз».

Баскетболист назвал «Голден Стэйт» лучшей организацией за свою карьеру в НБА.

«Это фаза медового месяца. У них результат 6-1, сейчас все идет хорошо. Нет никакой драмы, нет никаких проблем. Джимми счастлив, они выигрывают матчи.

Никто не сомневается, что «Голден Стэйт» – отличная организация. У них чемпионские традиции и отличные владельцы. За Стива Керра хочется играть. Так что я верю Джимми, но все же думаю, что еще очень рано для выводов. Пока что все идет своим чередом, и нет никаких проблем. Посмотрим, как долго это продлится.

У Джимми было несколько тяжелых разрывов, но сейчас он счастлив... Но пару лет назад про первую жену он говорил то же самое», – заявил эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoНБА
logoМайами
logoЧендлер Парсонс
logoДжимми Батлер
logoГолден Стэйт
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