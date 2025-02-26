Чендлер Парсонс о хвалебных словах Батлера в адрес «Уорриорз»: «Пару лет назад про первую жену он говорил то же самое»
Чендлер Парсонс прокомментировал старт Джимми Батлера в «Уорриорз».
Баскетболист назвал «Голден Стэйт» лучшей организацией за свою карьеру в НБА.
«Это фаза медового месяца. У них результат 6-1, сейчас все идет хорошо. Нет никакой драмы, нет никаких проблем. Джимми счастлив, они выигрывают матчи.
Никто не сомневается, что «Голден Стэйт» – отличная организация. У них чемпионские традиции и отличные владельцы. За Стива Керра хочется играть. Так что я верю Джимми, но все же думаю, что еще очень рано для выводов. Пока что все идет своим чередом, и нет никаких проблем. Посмотрим, как долго это продлится.
У Джимми было несколько тяжелых разрывов, но сейчас он счастлив... Но пару лет назад про первую жену он говорил то же самое», – заявил эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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