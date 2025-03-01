Исмаэль Бако о матче с ЦСКА: «Играя в полную силу, мы способны одержать победу над любым соперником»

Исмаэль Бако назвал ключевые факторы в матче Лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА представляет собой единый и слаженный организм. В их составе много выдающихся игроков на каждой позиции, что делает команду непредсказуемой. Оппоненты армейцев должны быть готовы к множеству разнообразных игровых сценариев, и именно это делает их опасными. Москвичи тщательно анализируют свою игру, выявляя успешные моменты, и стремятся развивать их дальше. Поэтому нам необходимо учитывать все возможные варианты их действий и быть готовыми к любому повороту событий.

Я искренне верю, что играя в полную силу, мы способны одержать победу над любым соперником. Ключевым фактором для нас остается стабильность. В течение 16-матчевой победной серии УНИКС продемонстрировал поистине агрессивную защиту, которая стала основой нашего успеха. К сожалению, в последних встречах мы немного сбавили этот напор, что сказалось на результате. Однако я уверен, что если вернемся к своему фирменному баскетболу, то сможем получить преимущество над оппонентом в предстоящем матче», – считает центровой УНИКСа .