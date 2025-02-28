Сергей Елевич о матче ЦСКА – УНИКС: «Если травмированные казанцев поправились, должна быть очень приличная игра»

Сергей Елевич назвал ключевой фактор матча Лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС.

«Очень интересный матч ожидается. Если травмированные баскетболисты казанцев поправились, то должна быть очень приличная игра. Если нет, ситуация для УНИКСа сильно усложняется. Тут может быть то же самое, что в недавнем матче с «Зенитом» перед паузой в чемпионате, когда казанцам просто не хватило лавки. Если бы тогда были еще два‑три игрока, то и ситуация складывалась бы по‑другому.

Хотя, конечно, Перасович сейчас очень активно стал играть в защите: начиная с половины поля противника, то есть не дает спокойно выводить мяч – это тоже хорошая тенденция. Команда настроена на агрессивную защиту. Тем не менее нужна глубина состава», – считает заслуженный тренер России.