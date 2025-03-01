Андреас Пистиолис: «Перерыв для ЦСКА получился отличным. Мы усердно работали, чтобы кое-что исправить в нашей игре»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

«Перерыв для нас получился отличным, мы усердно работали, воспользовались этим временем, чтобы кое-что исправить в нашей игре. Парни – профессионалы, понимают необходимость поработать, причины того, почему мы не прекратили тренировки. Реакция игроков была отличной.

Мы соскучились по играм, и это здорово, что мы возобновляем выступления встречей с очень хорошей командой, что болельщики увидят захватывающий матч. Я также очень соскучился по нашим болельщикам: надеюсь, в субботу будут полные трибуны. Ожидаем абсолютно другого баскетбола, по сравнению с нашими предыдущими поединками.

УНИКС значительно добавил по ходу сезона с точки зрения командных действий. Казанцы стали действовать более уверенно, более жестко, чем в ранней стадии сезона, и это положительно сказывается на результатах», – сказал главный тренер ЦСКА .