«В следующий раз он будет навешивать». Лука Дончич и Леброн Джеймс исполнили первый аллей-уп

Леброн Джеймс первый раз поставил сверху с навеса Луки Дончича.

«Рад первый раз исполнить с ним аллей-уп. В следующий раз он будет навешивать», – улыбнулся Лука Дончич на пресс-конференции.

«Я прирожденный ресивер, а он прирожденный квотербек. Это идеальное сочетание. Всю жизнь бегу к кольцу, а он всю жизнь отдает передачи», – заключил Леброн Джеймс .