«В следующий раз он будет навешивать». Лука Дончич и Леброн Джеймс исполнили первый аллей-уп
Леброн Джеймс первый раз поставил сверху с навеса Луки Дончича.
«Рад первый раз исполнить с ним аллей-уп. В следующий раз он будет навешивать», – улыбнулся Лука Дончич на пресс-конференции.
«Я прирожденный ресивер, а он прирожденный квотербек. Это идеальное сочетание. Всю жизнь бегу к кольцу, а он всю жизнь отдает передачи», – заключил Леброн Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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